Гильмутдинов: Третье чтение закона о языках будет завтра

(Казань, 24 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Глава Комитета по делам национальностей Госдумы России Ильдар Гильмутдинов сообщил, что третье, окончательное чтение законопроекта о родных языках пройдет завтра. Об этом он сказал корреспонденту ИА «Татар-информ».

«Третье чтение завтра будет, оно ничего не меняет. Там только лингвистические поправки», — заметил Гильмутдинов.

Госдума приняла во втором чтении законопроект о поправках в федеральный закон «Об образовании». Информация об этом появилась на официальном портале Системы обеспечения законодательной деятельности.

Ильдар Гильмутдинов отметил, что законопроект принят в таком виде, что «никакого ущемления или сноса родных языков и государственнных языков в вариативной части не будет».

«Они как присутствуют сегодня в основной части, также будут и дальше. Будут разработаны соответствующие стандарты и учебные программы. Конечно, чтобы у русскоязычных детей была возможность выбирать, русский язык также включен в число родных языков», — пояснил Гильмутдинов.

По его словам, депутаты «вышли на тот текст и те поправки, которые были обозначены при принятии в первом чтении в постановлении Госдумы». Был сформирован «совершенно новый текст, который учитывает те предложения, которые есть в постановлении», отметил Глава Комитета по делам национальностей Госдумы России.

«Буквально звучит так, что федеральные образовательные стандарты дошкольного, начального и основного общего образования обеспечивают возможность получения образования на родных языках и возможность изучения государственных языков республик, языков народов, родных языков, в том числе русского языка как родного языка. Закон устанавливает свободный выбор изучаемых родных языков, языков народов, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик по заявлениям либо самих обучающихся, либо их родителей», — рассказал Гильмутдинов.