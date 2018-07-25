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Татар-информ

25 июля 2018, 12:15

Происшествия

Появилось видео стрельбы полицейского по дебоширами в Казани

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Чтобы усмирить хулиганов, полицейскому пришлось применить табельное оружие.

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). В распоряжении ИА «Татар-информ» появилось видео стрельбы полицейского по дебоширам в Казани. Его предоставил агентству собственный источник.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня ночью полицейские попытались усмирить молодых людей, которые шумели и мешали спать жильцам дома по улице Чишмале. 

Как стало известно агентству из собственного источника, на место прибыли трое сотрудников полиции. Они увидели четверых молодых людей, которые вели себя шумно и неадекватно. Хулиганы начали нападать на правоохранителей, хватать их за одежду и провоцировать.
Старший экипажа произвел предупредительный выстрел в воздух, но дебоширов это только раззадорило. Один из них набросился на полицейского и получил огнестрельное ранение в ногу. Аналогичным образом правоохранитель усмирил еще одного нападавшего.

Раненым оказали медицинскую помощь, а затем всех четверых доставили в отдел полиции для разбирательства.

Как сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий, по факту случившегося проводится доследственная проверка.
 

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