Появилось видео стрельбы полицейского по дебоширами в Казани

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). В распоряжении ИА «Татар-информ» появилось видео стрельбы полицейского по дебоширам в Казани. Его предоставил агентству собственный источник.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня ночью полицейские попытались усмирить молодых людей, которые шумели и мешали спать жильцам дома по улице Чишмале.

Как стало известно агентству из собственного источника, на место прибыли трое сотрудников полиции. Они увидели четверых молодых людей, которые вели себя шумно и неадекватно. Хулиганы начали нападать на правоохранителей, хватать их за одежду и провоцировать.

Старший экипажа произвел предупредительный выстрел в воздух, но дебоширов это только раззадорило. Один из них набросился на полицейского и получил огнестрельное ранение в ногу. Аналогичным образом правоохранитель усмирил еще одного нападавшего.

Раненым оказали медицинскую помощь, а затем всех четверых доставили в отдел полиции для разбирательства.

Как сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий, по факту случившегося проводится доследственная проверка.

