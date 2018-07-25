(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). В Казани ночью полицейский стрелял в напавших на него дебоширов, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Экипаж вызвали жители дома по улице Чишмале. Они сообщили, что четверо молодых людей себя шумно ведут и мешают им спать.

Полицейские попытались усмирить нарушителей, а те в ответ напали на них с кулаками.

После неоднократных предупреждений сотрудник полиции применил табельное оружие. Двое дебоширов получили огнестрельное ранение в бедро, их госпитализировали в РКБ и отпустили после оказания медицинской помощи.

Затем всех четверых доставили в отдел полиции «Азино-2» для дальнейшего разбирательства.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».