Пентагон выделил более 300 млн долларов на производство Javelin

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Министерство обороны США выделило 307,5 миллиона на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin. Их планируется поставлять в ряд государств, включая Украину, сообщает РБК со ссылкой на сообщение на сайте Пентагона.

Средства на производство этого вида вооружения получат компании Raytheon и Lockheed Martin. Комплексы Javelin будут создавать в городе Тусон, штат Аризона. Ожидается, что работы по производству и сборке завершатся 31 августа 2021 года. Новая партия ракетных комплексов будет передана армиям Украины, Эстонии, Литвы, Турции, Австралии и Тайваня.

В начале июля в Сети появилась информация о неисправности поставленных Киеву Javelin. Сообщалось, что противотанковые ракетные комплексы не сработали на показательных стрельбах на Украине, поскольку истек срок их эксплуатации.