В Сети появилась информация о неисправности поставленных Киеву Javelin

Согласно письму Олега Коростелева, у ПТРК истек срок эксплуатации.

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). То, что противотанковые ракетные комплексы Javelin не сработали на показательных стрельбах на Украине, связано с истечением срока их эксплуатации. Это следует из письма главы украинского оборонного конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева главе совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александру Турчинову, опубликованного в Интернете.

«Причиной сбоя в работе Javelin стали проблемы с маршевыми двигателями отдельных комплексов. Выявлено, что заводской срок эксплуатации двигателей закончился, однако был продлен специальным решением перед отправкой на Украину», — говорится в письме.

Коростелев советует не применять ПТРК в боевых условиях, поскольку необходимо дополнительно проверить их двигатели. В противном случае это может привести к гибели военных.

Как заявили в СНБО Украины, письмо является фальсификацией, якобы распространяемой российскими спецслужбами.