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Татар-информ

25 июля 2018, 10:22

Общество

Жители «Салават Купере» хотят сортировать отходы вслед за Авиастроительным районом

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Мэрия Казани рассказала, где горожане хотят видеть контейнеры для раздельного сбора мусора.

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Жители жилого комплекса «Салават Купере» попросили установить контейнеры для раздельного сбора отходов, подобные тем, что появятся в Авиастроительном районе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Власти Казани ответили на 15 самых популярных вопросов об эксперименте с контейнерами для раздельного сбора мусора. Один из них — в каких районах Казани появятся подобные боксы для отходов?

«Четкого графика, в каком районе будет внедряться проект дальше, пока нет. Давайте посмотрим, как он будет реализован в Авиастроительном районе. Но пожелания высказывали, например, жители „Салават Купере“ и Вахитовского района», — сказали в пресс-службе мэрии.

Ранее стало известно, что с 1 августа в Авиастроительном районе Казани в пилотном режиме начнут внедрять раздельный сбор отходов. В 428 контейнерах местные жители смогут сортировать отходы на сухие и влажные.

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