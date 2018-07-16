В Авиастроительном районе Казани внедрят раздельный сбор мусора

В 428 контейнерах местные жители смогут сортировать отходы на сухие и влажные.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). С начала августа в Авиастроительном районе Казани в пилотном режиме начнут внедрять раздельный сбор отходов. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани рассказал замруководителя исполкома Искандер Гиниятуллин.

На 109 контейнерных площадках установят 428 контейнеров для раздельного сбора мусора. На каждом из них разместят информационные цветные наклейки с надписями на русском и татарском языках, рассказал Гиниятуллин.

Так, контейнеры с желтой наклейкой предназначены для сухих отходов, пригодных для промышленной переработки (газеты, стеклянные банки, полиэтиленовые пакеты), с серой — для несортируемых влажных отходов (пищевые отходы, рекламные буклеты, одежда), сообщил замруководителя исполкома Казани.

Для опасных отходов (батарейки, градусники) в Авиастроительном районе планируется установить 10 экобоксов.

Содержимое контейнеров с желтыми наклейками направят на сортировочные станции для разделения на фракции и дальнейшей переработки, с серыми — отправят на полигон ТБО для захоронения. Опасные отходы вывезут на переработку в специализированные предприятия.

До конца года данную такую сортировки хотят запустить и в других районах города, отметил спикер.