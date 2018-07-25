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В Казани мотоциклист совершал обгон по встречке и столкнулся с «ГАЗелью»

Татар-информ

25 июля 2018, 07:31

Экономика и финансы

Средняя зарплата специалистов криптоиндустрии упала на 40 процентов

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В 2017 году зарплата PR-директора проекта в сфере криптоиндустрии составляла около 800 тыс. рублей, на сегодня она составляет 400 тыс. рублей.

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Средняя зарплата специалистов, которые работают в сфере блокчейна и криптовалют, в первом полугодии уменьшилась на 40 процентов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные рекрутинговой платформы hh.ru.

Отмечается, что в 2017 году зарплата PR-директора проекта в сфере криптоиндустрии составляла около 800 тыс. рублей, на сегодня она составляет 400 тыс. рублей. 

Высоко оцениваются услуги разработчиков программного обеспечения, а на самую меньшую зарплату могут рассчитывать аналитики по ценным бумагам и менеджеры проектов — порядка 100 тыс. рублей в месяц.

По данным Российской ассоциации криптовалют и блокчейна, в криптоиндустрии работают примерно 70 тыс. россиян.

По мнению экспертов, зарплаты в этой отрасли снижаются из-за охлаждения интереса к цифровым активам. Еще в декабре курс биткоина составлял 20 тыс. долларов, а в первом полугодии текущего года его стоимость с трудом достигала 6 тыс. долларов.

Ранее сообщалось, что биткоин подорожал до 7,9 тыс. долларов.

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