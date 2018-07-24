(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Биткоин подорожал до 7,9 тыс. долларов. Нисходящий тренд последних месяцев сломлен, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов и комментарии аналитиков.

Другие криптовалюты в отличие от биткоина дешевеют. Так, Ethereum снижается в цене на 1,03 процента — до 463,05 доллара, Ripple — на 2,59 процента до 0,448 доллара, Bitcoin Cash — на 2,02 процента до 805,44 доллара.

Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 290,1 миллиарда долларов. При этом на долю биткоина приходится примерно 47 процентов всего рынка криптовалют.