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После инцидента в Ярославской колонии в татарстанском УФСИН проведут проверки

Татар-информ

24 июля 2018, 17:40

Экономика и финансы

Биткоин подорожал до 7,9 тыс. долларов

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Другие криптовалюты в отличие от биткоина дешевеют, так, Ethereum снижается в цене на 1,03 процента — до 463,05 доллара.

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Биткоин подорожал до 7,9 тыс. долларов. Нисходящий тренд последних месяцев сломлен, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов и комментарии аналитиков.

Другие криптовалюты в отличие от биткоина дешевеют. Так, Ethereum снижается в цене на 1,03 процента — до 463,05 доллара, Ripple — на 2,59 процента до 0,448 доллара, Bitcoin Cash — на 2,02 процента до 805,44 доллара. 

Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 290,1 миллиарда долларов. При этом на долю биткоина приходится примерно 47 процентов всего рынка криптовалют.

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