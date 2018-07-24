ООН следит за ситуацией вокруг сбитого самолета ВВС Сирии

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Организация Объединенных Наций следит за ситуацией вокруг сбитого Израилем самолета ВВС Сирии. Об этом сообщил журналистам официальный представитель генералнього секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает РИА Новости.

При этом он добавил, что организации неизвестны детали случившегося инцидента.

Армия обороны Израиля ранее отчиталась, что вылетевший с авиабазы T4 в провинции Хомс сирийский бомбардировщик Су-22 был уничтожен двумя зенитными ракетами Patriot после того, как проник в израильское воздушное пространство на 2 км. Позднее стало известно, что управлявший самолетом полковник ВВС САР Омран Мури погиб при крушении.

Сирийская сторона настаивает, что бомбардировщик наносил удары по позициям террористов в долине реки Ярмук и оставался в воздушном пространстве страны.

По словам пресс-атташе посольства Израиля в России Алекса Гандлера, перед уничтожением Су-22 израильские военные связались с российскими коллегами, чтобы удостовериться в принадлежности самолета.