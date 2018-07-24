Пилот сбитого Израилем сирийского самолета погиб

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Пилот сбитого Армией обороны Израиля сирийского бомбардировщика Су-22 погиб при крушении самолета. Об этом сообщает портал Al-Masdar со ссылкой на информированный военный источник.
Личность погибшего определена. Сбитым самолетом, вылетевшим с авиабазы T4 в провинции Хомс, управлял полковник ВВС САР Омран Мури.
По информации сирийского государственного агентства SANA, Су-22 наносил удары по позициям террористов в долине реки Ярмук и оставался в воздушном пространстве страны.
Армия обороны Израиля ранее отчиталась, что сирийский бомбардировщик был уничтожен двумя зенитными ракетами Patriot после того, как проник в израильское воздушное пространство на 2 км.