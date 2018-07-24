Турция отказалась участвовать в американских санкциях против Ирана

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна не станет присоединяться к санкциям США в отношении Ирана, сообщают «Известия».

Чавушоглу отметил, что страна продолжит покупать нефть на удобных условиях у Ирана.

12 июля в Конгрессе министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Соединённые Штаты введут санкции против любого государства, которое продолжит закупать нефть у ИРИ.

Ранее в начале мая американский лидер Дональд Трамп сообщил, что страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и возобновляет действие приостановленных санкций в отношении Иранского государства.

Данное решение американской стороны вызвало большой резонанс во всем мире. Так, пресс-секретарь российского Президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не видят альтернативы существующему соглашению по иранской ядерной программе.