США пригрозили РФ санкциями за покупку нефти у Ирана

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(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Соединенные Штаты пригрозили ввести санкции против России или любой из стран Европы, если они будут закупать нефть у Ирана, невзирая на позицию американской стороны. Соответствующее заявление на слушаниях в Конгрессе сделал министр финансов США Стивен Мнучин, передает РИА Новости.
После этого конгрессмены поинтересовались у главы Минфина, будет ли Китай, находящийся в состоянии торговой войны со Штатами, выполнять их требования, касающиеся Ирана. При этом КНР является крупнейшим импортером нефти из ИРИ, напомнили они.
В ответ на это Мнучин заверил, что США могут ввести санкции против Китая, России, Европы и любой другой страны.
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