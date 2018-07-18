В пяти районах Татарстана выявлен вирус птичьего гриппа

Очаги инфекции обнаружены в Дрожжановском, Кайбицком, Тетюшском, Апастовском, Камско-Устьинском районах республики.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ», Чулпан Шакирова). В пяти районах Татарстана обнаружены случаи заражения птицы вирусом птичьего гриппа. Информацию ИА «Татар-информ» подтвердили в Главном управлении ветеринарии Кабинета министров Республики Татарстан.

17 июля в Республиканской ветеринарной лаборатории были взяты анализы у мертвой птицы и выявлено наличие у них вируса птичьего гриппа.

Патологический материал был доставлен из частных хозяйств села Шеланга Дрожжановского района (погибли 30 кур), села Ульянково Кайбицкого района (20 голов кур), села Вожжи Тетюшского района (18 голов), Верхнее Балтаево Апастовского района. Сегодня утром два очага инфекции также были обнаружены в Камско-Устьинском районе РТ.

Государственная ветеринарная служба в Апастовском, Дрожжановском, Кайбицком, Тетюшском и Камско-Устьинском районах ведет работу по уничтожению очагов инфекции. Мертвая птица сожжена, в частных хозяйствах, где обнаружена инфекция, уничтожена вся домашняя птица, места содержания больных птиц продезинфицированы.

Специалисты государственной ветеринарной службы в этих селах проводят обход частных хозяйств, учет птицы и клинические исследования. В ходе этих мероприятий всего уничтожены 200 голов птицы. Источником инфекции является птица, завезенная из Чувашской Республики. Больная птица могла быть приобретена местными жителями как в самой Чувашии, так и у посредников.

По приказу Главного управления ветеринарии Кабинета министров РТ даны указания руководителям ветеринарных объединений в районах. Сегодня главной задачей остается недопущение приобретения птицы в частных хозяйствах. Ветеринарное управление через систему «Меркурий» выясняет, в каких еще регионах, кроме Татарстана, предприниматели занимаются реализацией птицы. Как видно из результатов поиска, они побывали в Самарской и Нижегородской областях, а также в Чувашии. Необходимо провести мониторинговое исследование на вирус, механическую чистку и дезинфекцию в автомобилях этих предпринимателей, фермах и в помещениях для содержания птицы.

Руководителям государственных ветеринарных объединений дано указание обойти дома и провести объяснительно-предупредительные работы о птичьем гриппе.

На сегодня проведены экстренные совещания с участием глав Дрожжановского, Буинского районов, руководителя Главного управления ветеринарии РТ Алмаза Хисамутдинова и главы Россельхознадзора по РТ Нурислама Хабипова.

Сегодня Главное управление ветеринарии Кабинета министров РТ объявило карантин в этих пяти районах РТ.