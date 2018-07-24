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Татар-информ

24 июля 2018, 14:00

Общество

В весенний призыв 2018 года в Вооруженные Силы РФ направлены 3200 татарстанцев

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Фото: Ильнар Тухбатов

Почти половина призывников из Татарстана будут проходить службу в сухопутных частях и подразделениях.

(Казань, 24 июля, «Татар-информ», Арсений Маврин). Из 128 тыс. призывников, направленных для прохождения военной службы в весенний призыв 2018 года, 3200 – татарстанцы. Эти цифры озвучил сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ военный комиссар республики Сергей Погодин.

«В апреле – июле на призывные пункты Татарстана вызывалось около 18 тыс. призывников. Явились 99,6 процента от числа призывавшихся. Отправлено для прохождения службы около 3200 призывников. В сухопутные войска 45 процентов, в ВМФ — 15 процентов, в ракетные войска стратегического назначения — 10, в ВКС — восемь процентов, в ВДВ и войска специального назначения — шесть, в войска Нацгвардии — семь процентов, в ГУ Минобороны — четыре процента и в другие подразделения — семь процентов», — сообщил генерал-майор.

Из вызванных на медкомиссию 18 тыс. молодых людей годными к службе признаны 75,5 процента. В сравнении с прошлым годом показатель улучшился на один процент.

«Выполнение установленного задания на призыв обеспечивалось за счет граждан старшего призывного возраста, ранее по тем или иным причинам не призванных на срочную военную службу. Основной акцент делался на граждан, имеющих высшее образование и среднее профобразование», — подчеркнул Погодин.

Кроме того, особое внимание уделялось призывникам, имеющим военно-учетные специальности. Такие призывники имеют повышенный спрос у частей и подразделений Вооруженных Сил страны. «Призывники, имеющие военно-учетную специальность, имеют преимущество выбора места прохождения службы», — отметил военный комиссар РТ.

Так, выбирали, где хотят служить, 607 татарстанцев, имеющих водительское удостоверение категории С, 37 водителей БТР, 22 стрелка-парашютиста и 15 водителей МТЛБ.

По 10 человек отправились служить в Президентский, Преображенский и Семеновский полки, 12 — в научные роты, которых скоро станет больше: «В сентябре 2018 года число научных рот вырастет и будут сформированы новые подразделения в военно-инновационном технополисе „Эра“ в Краснодарском крае. Открытие технополиса запланировано на первое сентября этого года. Первыми для прохождения службы в технополисе „Эра“ Минобороны РФ направило наших восьмерых призывников», — поделился Сергей Погодин.

Как заведено уже не первый год, на сборном пункте в Казани перед отправкой в части новобранцы переоделись в новую форму, получили комплекты призывников, банковские карты для перечисления денежного довольствия, сим-карты для связи с близкими и личные электронные карты. 

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