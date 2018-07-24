Татарстанцы сдают «белые военные билеты» и повторно проходят медкомиссию

(Казань, 24 июля, «Татар-информ», Арсений Маврин). Татарстанцы, которых военно-врачебная комиссия признала непригодными для службы в рядах Вооруженных Сил, готовы расстаться с «белыми военными билетами» и повторно пройти медкомиссию. Об этом сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ сообщил военный комиссар Татарстана Сергей Погодин.

«Граждане в возрасте от 18 до 27 лет, освобожденные от призыва на военную службу в связи с признанием их ограниченно годными по состоянию здоровья и зачисленные в запас ВС РФ, имеют право пройти медицинское освидетельствование для определения годности к несению службы», — озвучил генерал-майор вступившие в силу с декабря прошлого года изменения в ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

Если военно-врачебная комиссия признает их годными или годными с незначительными ограничениями, то «белый военный билет» придется сдать и быть готовыми к получению повестки на общих основаниях.

Сергей Погодин подчеркнул, что речи об ошибках врачей, проводивших первоначальное освидетельствование призывника, не идет: «Призыв распространяется на молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Девять лет — значительный период времени, за который состояние здоровья человека может измениться. Если в 18-19 лет были, быть может, какие-то травмы, то после соответствующих медицинских мероприятий ему может быть присвоена категория годности, с которой можно служить в армии».

Тем более что наличие реального, а не «белого» военного билета сегодня — одно из важных условий на замещение должности в госслужбе. «Соответственно, ребята принимают решение о переосвидетельствовании. Это новое в призывной работе, но, думаю, что ребята будут такое решение принимать. Всего уже порядка 30 обращений поступило. Сейчас идет переосвидетельствование», — сообщил Погодин.

Военный комиссар РТ также отметил, что двое призывников, успешно прошедших повторную медкомиссию, уже отправились служить этой весной. И работа в этом направлении будет продолжена.