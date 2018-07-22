Вышел трейлер мультсериала «Разочарование» от создателя «Симпсонов» и «Футурамы»

Рекомендуем
(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Сервис потокового видео Netflix опубликовал первый трейлер мультсериала «Разочарование» от создателя «Симпсонов» и «Футурамы» Мэтта Грейнинга.
События в мультсериале будут происходить в средневековом королевстве Дримленд. Главными героями стали страдающая от алкоголизма молодая принцесса Бин и ее компаньон Элфо, а также личный демон девушки Люци.
Приключения Бин начинаются после того, как она сбегает с собственной свадьбы. Премьера первых десяти эпизодов состоится на Netflix 17 августа.
Ранее в Сети появился новый дублированный трейлер сиквела «Фантастических тварей».
Следующая новость
Остановить нарушителя позволила только стрельба по колесам.
23 июля днем в Автограде сохранится +24 градуса, а в последующие дни недели установится более жаркая погода – ожидается +28 градусов.
Соревнования будут насыщены опасными поворотами и препятствиями, высокими прыжками и трамплинами, а также азартной борьбой участников.
Почти три с половиной сотни смельчаков проплыли 750 метров, проехали на велосипеде 20 километров и пробежали еще пять.
В Нурлатском районе избирательные участки работали в двух округах: в Нурлат-Северном избирательном округе и селе Курманаево.
Юные таланты продемонстрировали яркую программу из хитов отечественной и зарубежной эстрады и лучших образцов мировой культуры.
Бегуны из Северной столицы в 12-й раз в истории выиграли эстафету четыре по 400 метров, а Наталья Евдокимова принесла Татарстану первую медаль ЧР.
Призер чемпионата мира в тройном прыжке прокомментировала победу в национальном первенстве, которое проходит в Казани.