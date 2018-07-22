Вышел трейлер мультсериала «Разочарование» от создателя «Симпсонов» и «Футурамы»

Премьера первых десяти эпизодов состоится на Netflix 17 августа.

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Сервис потокового видео Netflix опубликовал первый трейлер мультсериала «Разочарование» от создателя «Симпсонов» и «Футурамы» Мэтта Грейнинга.



События в мультсериале будут происходить в средневековом королевстве Дримленд. Главными героями стали страдающая от алкоголизма молодая принцесса Бин и ее компаньон Элфо, а также личный демон девушки Люци.

Приключения Бин начинаются после того, как она сбегает с собственной свадьбы. Премьера первых десяти эпизодов состоится на Netflix 17 августа.



Ранее в Сети появился новый дублированный трейлер сиквела «Фантастических тварей».