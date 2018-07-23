Фархад Фаткуллин признание Википедистом 2018 не считает своим личным успехом

(Казань, 23 июля, «Татар-информ», Дина Юсупова). Волонтер татароязычной Википедии, переводчик Фархад Фаткуллин из Татарстана признание его Википедистом 2018 не считает своим личным успехом. Об этом он рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ».

«Я совсем не ожидал, что мне вручат награду такого уровня. Думаю, что эта моя победа оказалась некой возможностью показать многообразие народов России», — сказал он.

Википедист 2018 пояснил, что такие награды не определяются по деятельности только одного человека. «В разных регионах нашей планеты работают информационные волонтеры и вносят свой вклад. Думаю, это делается путем совещания в нашем международном сообществе таких же волонтеров, консультаций с людьми из стран, которые целенаправленно участвуют в проекте. В итоге в этом году основатель Википедии Джимми Уэйлс решил дать эту возможность России. Возможно, ему понравился и вложенный мной труд. Но в целом, я бы не стал связывать эту победу только с собой. Хотя на международном уровне было объявлено мое имя», — сказал Фаткуллин.

Фархад Фаткуллин на международном уровне удостоен звания Википедиста 2018. Он стал единственным россиянином, который получил такое признание.