Нижнекамский фильм «Урюк и курага» вошел в программу Шукшинского кинофестиваля

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Снятый в прошлом году в Нижнекамске фильм «Урюк и курага» представят в рамках конкурсной программы Шукшинского кинофестиваля, сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.



Режиссером фильма выступила Линара Багаутдинова. Она отметила, что попадание на Шукшинский фестиваль – большой успех для всей команды.



25-минутный короткометражный фильм рассказывает о непростом жизненном выборе, многонациональной семье, ответственности и любви. Международная премьера короткометражки состоялась в городе Мумбаи (Индия) 12 июня этого года.

ХХ Всероссийский Шукшинский кинофестиваль проходит в Алтайском крае. В шорт-лист кинофорума вошли 22 фильма из 150 заявленных – как российского производства, так и зарубежного.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что фильм еще одного молодого татарстанского режиссера Амира Сальянова «Потерянный путь» вошел в конкурсную программу фестиваля.