Фильм татарстанского режиссера вошел в программу Шукшинского кинофестиваля

В шорт-лист фестиваля вошли 22 фильма из 150 заявленных – как российского производства, так и зарубежного.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Фильм молодого татарстанского режиссера Амира Сальянова «Потерянный путь» вошел в конкурсную программу XX всероссийского Шукшинского кинофестиваля, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Фестиваль проводится в Алтайском крае. В шорт-лист кинофорума вошли 22 фильма из 150 заявленных – как российского производства, так и зарубежного.

В коротком метре будут представлены драмы, трагикомедии и литературные экранизации, мелодрамы и фильмы с элементами черного юмора. Среди режиссеров – Дмитрий Назаров, Александр Панкратов-Черный, Ольга Машная, Аглая Тарасова, Евгений Цыганов и голливудская звезда Кристофер Ламберт.

Директор конкурса короткого метра XX Шукшинского кинофестиваля Дмитрий Шарабарин отметил, что сложность при отборе заключалась в том, что приходилось «выбирать между хорошим и очень хорошим».

Показы фильмов состоятся в Барнауле.