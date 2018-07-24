Большинство американцев одобрили бы новую встречу Путина и Трампа

Трамп поручил своему советнику по нацбезопасности Болтону организовать визит Путина в Вашингтон.

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Большинство жителей Соединенных Штатов положительно отнеслись к предложению Президента этой страны Дональда Трампа провести еще одну встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным осенью этого года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного газетой The Hill и исследовательской компанией HarrisX, передает РБК.

Идею американского лидера поддержали 54 процента опрошенных американцев, а против выступили 46 процентов.

При этом 61 процент респондентов уверен в том, что улучшение американо-российских отношений пойдет на пользу США.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 16 июля в столице Финляндии Хельсинки. Позднее Трамп поручил своему советнику по национальной безопасности Джону Болтону организовать визит Путина в Вашингтон.