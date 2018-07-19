Трамп хочет пригласить Путина в Вашингтон

Трамп хочет пригласить своего российского коллегу осенью, обсуждения данного вопроса уже ведутся.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Американский Президент Дональд Трамп поручил своему советнику по национальной безопасности Джону Болтону пригласить российского лидера Владимира Путина в Вашингтон, сообщает RT.

Об этом рассказала на своей странице в Twitter пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. По ее словам, Трамп хочет пригласить своего российского коллегу осенью, и обсуждения данного вопроса уже ведутся.

Сандерс отметила, что в ходе переговоров в Хельсинки глава Соединенных Штатов согласился на диалог в рабочем формате между сотрудниками советов безопасности США и РФ.