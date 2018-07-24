Хейли предупредила, что РФ «никогда не станет другом» для США

Постпред США в ООН указала на необходимость диалога между странами.

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Россия «никогда не станет другом» для Соединенных Штатов. Об этом в интервью телеканалу CBN News заявила постоянный представитель США в ООН Никки Хейли.

Дипломат подчеркнула, что американская сторона «не доверяет России, не доверяет [Президенту РФ Владимиру] Путину и никогда не будет доверять».

При этом Хейли обратила внимание на необходимость диалога между странами. В связи с этим она сказала, что встреча лидеров двух государств Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки «должна была произойти».

Невозможно понять оппонента, не ведя переговоры, резюмировала постпред США в ООН.