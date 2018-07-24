Белый дом назвал единственную договоренность Путина и Трампа

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(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Президенты России Владимир Путин и Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе саммита в Хельсинки смогли заключить лишь одну договоренность. Об этом сообщила журналистам официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, передает агентство «Рейтер».
По словам Сандерс, речь идет о соглашении, предусматривающем регулярные контакты сотрудников двух администраций, отвечающих за национальную безопасность.
Так, в августе советник Президента США по национальной безопасности Джон Болтон должен провести переговоры с российским коллегой. С кем именно и когда состоится встреча, представитель Белого дома уточнять не стала.
Болтон прилетал в Москву перед встречей в Хельсинки и участвовал в той части переговоров Путина и Трампа, которая прошла в расширенном формате.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 16 июля в столице Финляндии Хельсинки.
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