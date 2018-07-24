«Рейтер»: Израиль отверг предложение РФ по Сирии

Нетаньяху якобы заявил Лаврову, что Израиль не позволит Ирану укрепиться в Сирии на любом расстоянии от границы.

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Иерусалиме отверг предложение России об отводе иранских сил в Сирии на 100 км от линии прекращения огня на Голанских высотах. Об этом сообщает агентство «Рейтер».

По словам источника, Нетаньяху якобы заявил Лаврову, что Израиль не позволит Ирану укрепиться в Сирии даже в 100 км от границы.

По информации газеты Haaretz, в ходе переговоров израильтяне потребовали вывода всех вооружений большой дальности и закрытия границ Ливана и Сирии для подобных систем.

МИД России по итогам встречи заметил, что ее участники обсудили различные проблемы Ближнего Востока, особое внимание уделив ситуации в Сирии. При этом РИА Новости со ссылкой на источник в израильском Правительстве передает, что Израиль не стал отказываться от каких-либо предложений российской стороны, однако потребовал полного вывода из Сирии всех иранских сил.

Сам визит Сергея Лаврова и начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова в Израиль был согласован в ходе телефонной беседы Президента России Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху, отмечает газета «Ведомости».