Лавров и Нетаньяху обсудят ситуацию в Израиле

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(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Министр иностранных дел России Сергей Лавров направился в Израиль, где встретится с Премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху, сообщает РИА Новости.
«Лавров направляется в Израиль для обсуждения ситуации в регионе и двусторонних отношений», — сказали в МИД России.
Кроме того, с Премьер-министром Израиля также встретится руководитель Генштаба России Валерий Герасимов.
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