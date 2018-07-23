ООН отрицает свое участие в эвакуации «Белых касок» из Сирии

22 июля Израиль провел эвакуацию активистов организации «Белые каски» и членов их семей из Сирии в Иорданию.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация не участвовала в эвакуации активистов «Белых касок» из Сирии, сообщает RT.

ТАСС привел цитату Дюжаррика о том, что представители верховного комиссара ООН по делам беженцев приняли эвакуированных активистов в Иордании и выразили признательность иорданскому народу за отзывчивость.

22 июля Израиль провел эвакуацию активистов организации «Белые каски» и членов их семей из Сирии в Иорданию. Изначально было запланировано вывезти 800 людей, однако часть из них не смогла покинуть территорию страны «из-за ситуации на местности».

Ранее сообщалось, что в МИДе Сирии назвали преступлением эвакуацию активистов «Белых касок».