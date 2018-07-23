МИД Сирии назвал преступлением эвакуацию активистов «Белых касок»

Сирийская сторона обвинила причастные к операции страны в поддержке террористов.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ», Наталья Шишова). Министерство иностранных дел Сирии назвало преступлением эвакуацию активистов неправительственной спасательной организации «Белые каски» с территории страны. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA.

Представитель МИД САР заявил, что операция по эвакуации, проведенная Израилем при поддержке США, Канады, Великобритании, Германии и Иордании, свидетельствует о поддержке этими странами террористов. Он обвинил эти страны в причастности «к разрушению Сирии как государства».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что из Сирии эвакуировали только часть активистов «Белых касок». Израиль переправил 422 активиста и членов их семей в Иорданию для дальнейшего перемещения в страны Запада, которые согласятся их принять.

Неправительственная спасательная организация «Белые каски» была создана в 2013 году. Она помогала мирным жителям на территориях, подконтрольных сирийской оппозиции. Финансовую помощь активистам оказывали правительства западных стран.

Официальные власти Сирии и представители России не раз критиковали деятельность «Белых касок», обвиняя их в съемках постановочных роликов.