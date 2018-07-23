«Фиксики» собрали в зарубежном прокате более 1 млн долларов

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Сборы российской мультипликационной ленты «Фиксики. Большой секрет» в зарубежном прокате составили более 1 млн долларов, передает РИА Новости.
Мультфильм показали в Латинской Америке, Турции, Болгарии и других странах.
«Фиксики» повествуют о маленьких человечках, которые живут внутри электрических приборов. Втайне от людей они ремонтируют технику, которая выходит из строя. Сначала создатели выпустили мультсериал, а в 2017 году вышла полнометражная лента о фиксиках. Выход второй части запланирован на следующий год.
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