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Татар-информ

23 июля 2018, 22:48

Культура

«Фиксики» собрали в зарубежном прокате более 1 млн долларов

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«Фиксики» повествуют о маленьких человечках, которые живут внутри электрических приборов.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Сборы российской мультипликационной ленты «Фиксики. Большой секрет» в зарубежном прокате составили более 1 млн долларов, передает РИА Новости.

Мультфильм показали в Латинской Америке, Турции, Болгарии и других странах. 

«Фиксики» повествуют о маленьких человечках, которые живут внутри электрических приборов. Втайне от людей они ремонтируют технику, которая выходит из строя. Сначала создатели выпустили мультсериал, а в 2017 году вышла полнометражная лента о фиксиках. Выход второй части запланирован на следующий год.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что «Великий уравнитель 2» возглавил прокат в США.

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