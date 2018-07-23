Режиссером двух частей фильма выступил Антуан Фукуа.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Фильм «Великий уравнитель 2» возглавил прокат в США по итогам прошлой недели, собрав на родине 35,8 млн долларов, пишет «Газета.Ру».



Режиссером двух частей фильма выступил Антуан Фукуа. Спустя четыре года он решил вернуться к истории бывшего агента ЦРУ Роберта Маккола, которого исполнил Дензел Вашингтон. По сюжету второй части Маккол будет мстить убийцам его бывшей коллеги Сьюзан Пламмер, которую сыграла Мелисса Лео. В России премьера состоится 6 сентября.



На втором месте проката с небольшим отрывом расположился мюзикл, основанный на песнях всемирно известной группы ABBA, «Mamma Mia! 2». В итоге музыкальная комедия с Мерил Стрип, Пирсом Броснаном и Колином Фертом заработала в американском прокате 34,3 млн долларов.

Третью позицию занимает анимационная лента «Монстры на каникулах 3: Море Зовет». На четвертом месте расположилась супергеройская комедия «Человек-муравей и Оса».