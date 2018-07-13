«Игра престолов» номинирована на 22 категории премии «Эмми»

Конкуренцию фантастической саге составят сериалы «Рассказ служанки», «Американцы», «Очень странные дела», «Это мы», «Корона» и «Мир дикого запада».

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Сериал «Игра престолов» номинирован на 22 номинации престижной награды телеакадемии США «Эмми», передает РИА Новости.

Конкуренцию фантастической киносаге составят сериалы «Американцы», «Очень странные дела», «Это мы», «Корона» и «Мир дикого запада». Самым серьезным конкурентом для эпопеи станет сериал «Рассказ служанки». Он представлен в 20 номинациях.

На счету у «Игры престолов» уже 38 побед «Эмми». В этом году актеры Лена Хиди, Николай Костер-Валдау и Питер Динклэйдж поборются за награду в номинации «Роль второго плана». Кроме того, Дайана Ригг претендует на премию в категории «Лучшая приглашенная актриса».

Вручение наград пройдет 17 сентября в Лос-Анджелесе.

Ранее стали известны подробности сценария второго приквела «Игры престолов».