Сельхозпредприятие Чистопольского района погасило миллионный долг по зарплате

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(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Сельскохозяйственное предприятие Чистопольского района Татарстана «Трансмолоко» погасило более чем миллионный долг по заработной плате, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.
Ведомство совместно с контролирующими органами продолжает работу по мониторингу соблюдения прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда.
В общей сложности ООО «Трансмолоко» выплатило 90 своим сотрудникам более 1 млн 166 тыс. рублей задолженности по зарплате.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Чистополе будут судить руководителя предприятия «Чистопольагрохим» за невыплату заработной платы своим сотрудникам.
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