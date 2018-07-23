Сельхозпредприятие Чистопольского района погасило миллионный долг по зарплате

Заработную плату получили 90 работников компании «Трансмолоко».

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Сельскохозяйственное предприятие Чистопольского района Татарстана «Трансмолоко» погасило более чем миллионный долг по заработной плате, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Ведомство совместно с контролирующими органами продолжает работу по мониторингу соблюдения прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда.

В общей сложности ООО «Трансмолоко» выплатило 90 своим сотрудникам более 1 млн 166 тыс. рублей задолженности по зарплате.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Чистополе будут судить руководителя предприятия «Чистопольагрохим» за невыплату заработной платы своим сотрудникам.