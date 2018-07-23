В Татарстане руководитель предприятия попал под суд за невыплату зарплаты 32 работникам

Директор «Чистопольагрохим» задолжал сотрудникам 800 тысяч рублей.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). В Чистополе будут судить руководителя предприятия «Чистопольагрохим» за невыплату заработной платы своим сотрудникам, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

45-летний управленец не выплачивал зарплату своим подчиненным с января по март этого года.

По версии следствия, задолженность перед 32 работниками выросла до 800 тысяч рублей. Вместо того, чтобы выплачивать зарплату, руководитель расходовал средства предприятия на оплату налогов, сборов и расчеты с контрагентами. Погасить задолженность перед подчиненными директор решил только после возбуждения уголовного дела по статье «Невыплата заработной платы».