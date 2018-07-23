Трамп о встрече с Путиным: Я ничем не поступился

Трамп заявил, что они с Путиным «прекрасно поладили».

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Президент США Дональд Трамп не пошел на уступки во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Хельсинки. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

«Когда вы слышите, как фальшивые СМИ говорят в негативном ключе о моей встрече с Президентом Путиным и о том, от чего я отказался, помните: я ничем не поступился, мы просто говорили о будущих выгодах для обеих стран», — написал американский лидер.

По его словам, они с Путиным «прекрасно поладили», что хорошо для всех, кроме «продажных СМИ».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Трамп хочет пригласить Путина в Вашингтон.