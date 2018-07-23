Из Сирии эвакуировали только часть активистов «Белых касок»

В МИДе Иордании отметили, что несмотря на договоренность эвакуировать 800 человек, смогли вывезти только 422.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Из Сирии вывезли только часть сотрудников организации «Белые каски» и их семей, сообщают «Известия».

Как передало французское агентство AFP, активисты «Белых касок» и их семьи «не смогли добраться до границы из-за ситуации на местности» и по-прежнему остаются на сирийской территории. Также источник отмечает, что нет уверенности в том, проведут ли еще одну подобную операцию, чтобы вывезти оставшихся, поскольку в стране «нестабильная» ситуация.

В МИДе Иордании отметили, что несмотря на договоренность эвакуировать 800 человек, смогли вывезти только 422.

Ранее пресс-секретарь израильского МИДа Эммануэль Нахшон заявил, что Израиль эвакуировал людей из Сирии по запросу европейских стран, США и Канады. Ранее Германия заявила, что готова предоставить убежище 8 активистам «Белых касок», которые были эвакуированы.

Организация «Белые каски» критикуется Россией и официальным Дамаском из-за постановочных видеороликов, в которых люди в специальной униформе спасают детей из-под завалов.