Умерла звезда сериала «Третья планета от Солнца» Элмари Вендел

Элмари Вендел также запомнилась зрителям по работе в сериалах «Сайнфелд», «Мерфи Браун», «Она написала убийство», «Пустое гнездо», «Джордж Лопес».

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). В США ушла из жизни звезда ситкома «Третья планета от Солнца» актриса Элмари Вендел, пишет «Газета».

Артистке было 89 лет. О ее смерти сообщила дочь Джей Си Вендел, которая не стала уточнять причины смерти.

Сериал «Третья планета от Солнца» выходил на телеканале NBC с 1996-го по 2001 год. В киноленте Элмари Вендел исполнила роль харизматичной арендодательницы семьи Соломон — миссис Мэйми Дубчек.

Элмари Вендел также запомнилась зрителям по работе в сериалах «Сайнфелд», «Мерфи Браун», «Она написала убийство», «Пустое гнездо», «Джордж Лопес» и других.



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