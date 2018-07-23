Умерла звезда сериала «Третья планета от Солнца» Элмари Вендел

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(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). В США ушла из жизни звезда ситкома «Третья планета от Солнца» актриса Элмари Вендел, пишет «Газета».
Артистке было 89 лет. О ее смерти сообщила дочь Джей Си Вендел, которая не стала уточнять причины смерти.
Сериал «Третья планета от Солнца» выходил на телеканале NBC с 1996-го по 2001 год. В киноленте Элмари Вендел исполнила роль харизматичной арендодательницы семьи Соломон — миссис Мэйми Дубчек.
Элмари Вендел также запомнилась зрителям по работе в сериалах «Сайнфелд», «Мерфи Браун», «Она написала убийство», «Пустое гнездо», «Джордж Лопес» и других.
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