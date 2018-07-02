Умерла создательница мюзикла «Призрак оперы» Джиллиан Линн

Сотрудничество Линн с Ллойдом Уэббером привело к созданию знаменитых мюзиклов «Кошки» и «Призрак оперы».

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). На 93-м году жизни в Лондоне скончалась хореограф-постановщик Джиллиан Линн, передает RT.

О смерти Линн сообщил ее супруг – актер Питер Лэнд. Он рассказал, что Джиллиан Линн скончалась 1 июля в Больнице принцессы Грейс. Супруги прожили в браке сорок лет.

Джиллиан Линн много лет сотрудничала с композитором Эндрю Ллойдом Уэббером. Ллойд Уэббер также выразил слова скорби, отметив, что три поколения британского мюзикла очень многим ей обязаны.

Сотрудничество Линн с Ллойдом Уэббером привело к созданию знаменитых мюзиклов «Кошки» и «Призрак оперы». За свои театральные работы Джиллиан Линн получила множество наград.



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