Росатом поставит оборудование на 3,6 млрд рублей для МСЗ в Татарстане

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Фото: архив/Султан Исхаков
(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Структура Росатома – АО «Атомэнергомаш» изготовит и поставит большую часть оборудования для мусоросжигательного завода в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Компания «АГК-2» (структура «РТ-Инвест») подписала контракт с Атомэнергомашем на сумму 3,6 млрд рублей.
Первый договор между АО «РТ Инвест» и Атомэнерогомашем на поставку оборудования для заводов в Московской области был подписан в прошлом году. Для завода в столице РТ произведут и смонтируют две единицы котельного оборудования, для каждого предприятия в Московской области – по три.
Гендиректор АО «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов подчеркнул, что предприятие гарантирует надежность производимого оборудования, которое сможет обеспечить безопасность завода.
Мусоросжигательные заводы в Татарстане и Московской области будут строить по новейшей технологии японско-швейцарской компании Hitachi Zosen.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что делегация Татарстана посетила МСЗ в Швейцарии и ознакомилась с технологией экологической безопасности проектов Hitachi Zosen.
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АГК-2 и Атомэнергомаш заключили контракт на изготовление основного длинноциклового оборудования для мусоросжигательного завода в Казани.
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