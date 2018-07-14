Специалист Hitachi Zosen о МСЗ в РТ: «У нас есть опыт работы в местах, где люди не сортируют мусор»

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Фото: Рамиль Гали
(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). Делегация Республики Татарстан посетила мусоросжигательный завод «Ренергия» и ознакомились с технологией и принципом обеспечения экологической безопасности проектов Hitachi Zosen Inova в швейцарском городе Люцерн. По этой технологии будет построен завод в Татарстане.
«У нас есть опыт строительства таких объектов в местах, где люди не привыкли сортировать мусор», — подчеркнул представитель компании Hitachi Zosen Inova Урс Альтенбургер. Он пояснил, что мусор в Татарстане похож на мусор в Польше и Стамбуле.
На нулевом этаже завода мусоровозы ссыпают отходы в накопительный бункер, где они сортируются, перемалываются, утрамбовываются и обрабатываются спецсоставами. Затем мусор попадает в печь, где сгорает на колосниковой решетке при температуре 900 – 1200 градусов.
«Такой диапазон температур — золотая середина. При более низких показателях опасные вещества могут сохраниться. При температурах свыше 1400 градусов могла бы образовываться плазма, шлаки бы спекались, потребовалась бы вода и дополнительные мероприятия, чтобы их можно было сделать пригодным для дальнейшего использования», — сказал инженер-химик Hitachi Zosen Inova Руди Фрай.
«Сухое» производство, то есть без привлечения воды, — одна из особенностей технологии HZI, отметил он.
«В рамках поездки мы посетили МСЗ в Люцерне, который стал для нас настоящим открытием», — рассказал главный врач НДЦ КГМУ Ленар Рашитов.
Здесь отрасль обращения с отходами совершила настоящую эволюцию — от примитивного захоронения отходов до современного рециклинга и рекуперации энергии, сказал он, добавив, что это производство работает, как швейцарские часы: высокотехнологичное оборудование, сложнейшие системы очистки свели к минимуму воздействие на природу.
Важно отметить, что согласно справочнику Еврокомиссии, сжигание на колосниковой решетке признано наилучшей доступной технологией термической переработки твердых коммунальных отходов в ЕС.
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