В Сети появился трейлер сиквела «Великого уравнителя»

По сюжету МакКолл мстит за смерть близкого человека, также главному герою предстоит избавиться от целого списка людей.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). На YouTube-канале киностудии Sony Pictures опубликован новый трейлер сиквела фильма «Великий уравнитель».

«Великий уравнитель 2» является продолжением ленты 2014 года. Режиссером выступил Антуан Фукуа. В главной роли впервые в сиквеле снялся актер Дэнзел Вашингтон. Он вновь сыграл Роберта МакКолла — агента ЦРУ на пенсии, взявшего правосудие в свои руки. По сюжету МакКолл мстит за смерть близкого человека, также главному герою предстоит избавиться от целого списка людей.

В фильме также снялись Педро Паскаль («Нарко», «Игра престолов»), Мелисса Лео («Послушница», «Боец») и Аштон Сандерс («Лунный свет»).

В российском прокате фильм выйдет 6 сентября.



Ранее мы писали о том, что трейлер «Мстителей: Война бесконечности» установил рекорд на YouTube.