Сергей Шойгу вручил Махмуту Гарееву орден Александра Невского

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(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил президента Академии военных наук РФ, доктора военных и исторических наук, генерального инспектора Управления инспекторов Минобороны генерала армии Махмута Гареева с 95-летием и вручил ему орден Александра Невского. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.
Президент РФ Владимир Путин своим указом наградил Махмута Гареева этим орденом за заслуги в укреплении обороноспособности страны и многолетнюю добросовестную работу.
Несмотря на возраст, генерал продолжает активно работать. Он выступает как ученый и публицист, успешно руководит Академией военных наук.
Будущий военачальник в годы Великой Отечественной войны сражался на трех фронтах – Западном, 3-м Белорусском и 1-м Дальневосточном. Несколько раз был ранен и контужен. После войны продолжил карьеру в армии, участвовал в шести локальных войнах и вооруженных конфликтах. В частности, был главным военным советником в Египте в 1970-1971 годах и Афганистане в 1989-1990 годах. С 1984-го занимал пост заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил СССР. Вышел в отставку в 1992 году.
Сейчас Махмут Гареев – президент Академии военных наук и генеральный инспектор Министерства обороны РФ. Доктор военных наук, доктор исторических наук, профессор, действительный член Академии наук РТ.
Гареев является автором свыше 250 научных и публицистических работ. Среди них – «Общевойсковые учения», «Фрунзе – военный теоретик», «Военная наука», «Неоднозначные страницы войны», «Контуры вооруженной борьбы будущего», «Моя последняя война», «Афганская страда», «Маршал Жуков. Величие и уникальность полководческого искусства», «Полководцы Победы» и другие. Ввел в научный оборот тысячи ранее неизвестных документов о Великой Отечественной.
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