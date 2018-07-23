Генерал армии Махмут Гареев отмечает 95-летний юбилей

Военачальник написал более 250 работ, участвовал в Великой Отечественной войне и в шести локальных войнах.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Сегодня, 23 июля, генерал армии, президент Академии военных наук, доктор военных и исторических наук Махмут Гареев отмечает 95-летний юбилей, напоминает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

Несмотря на возраст, Махмут Гареев продолжает активно работать, является активным участником международных и всероссийских конференций, выступает как ученый и публицист.

Военачальник участвовал в Великой Отечественной войне и в шести локальных войнах и вооруженных конфликтах. В частности, в Египте и Афганистане он был главным военным советником.

Гареев является автором свыше 250 научных и публицистических работ. Среди них – «Общевойсковые учения», «Фрунзе – военный теоретик», «Военная наука», «Неоднозначные страницы войны», «Контуры вооруженной борьбы будущего», «Маршал Жуков. Величие и уникальность полководческого искусства». Он ввел в научный оборот тысячи ранее неизвестных документов о Великой Отечественной.

Пять лет назад Махмут Гареев признался, что если бы ему в 1941-м или в 1942 году сказали, что ему предстоит дожить до 90 лет, то он посмеялся бы над этими словами. Теперь ему 95, и генерал благодарен судьбе, что его жизнь сложилась именно так.

Военный историк отметит юбилей сегодня в Полпредстве Татарстана вместе с членами Клуба офицеров.