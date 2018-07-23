«Рубин» прошел медосмотр перед стартом сезона

Первый матч нового сезона «Рубин» проведет 29 июля против «Краснодара».

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Футболисты ФК «Рубин» прошли медосмотр перед стартом сезона 2018/19. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте футбольного клуба.

Казанский «Рубин» стартует в новом сезоне 29 июля матчем с «Краснодаром». Во втором туре футболисты сыграют с «Динамо», в третьем — с «Зенитом».

Ранее сообщалось, что «Рубин» завершил свой второй предсезонный сбор в Австрии нулевой ничьей — 0:0 с английским «Редингом».