«Рубин» завершил австрийский сбор нулевой ничьей

29 июля в 19:00 на своем поле казанцы проведут первый матч нового чемпионата России с «Краснодаром».

(20 июля, Казань, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня казанский «Рубин» завершил свой второй предсезонный сбор в Австрии нулевой ничьей — 0:0 с английским «Редингом».

В своем последнем спарринге на сборе в Австрии казанцы встречались с клубом английского второго после Суперлиги дивизиона — чемпионшип, «Редингом», который возглавляет известный в недавнем прошлом голландский защитник Яков Стам.

Матч прошел в равной борьбе, шансы забить были у обеих команд, но на этот раз оборона оказалась сильнее нападения. Поэтому и завершился товарищеский матч нулевой ничьей.

Отметим первое появление в составе «Рубина» с прошлого сезона испанского защитника Сесара Наваса, контракт которого с казанским клубом завершился 30 июня. Про новое соглашение пока информации не было. Навас пропустил первый летний сбор команды в Сербии.

В Австрии «Рубин» обыграл австрийскую «Адмиру» (1:0), израильский «Маккаби» (Петах-Тиква, 1:0), проиграл хорватскому «Хайдуку» (Сплит, 0:1) и разошелся миром с английским «Редингом» (0:0).

29 июля в 19:00 на своем поле казанцы проведут первый матч нового чемпионата России с «Краснодаром».

Рубин (Россия) — Рединг (Англия) — 0:0 (0:0).

Рубин: Джанаев (Ив. Коновалов, 46, Бабурин, 66), Устинов (Голдобин, 46), Навас (Камболов, 62), Чико Флорес (Чистяков, 62), Уремович (Шекари, 62), Байрамян (Сорокин, 62), Могилевец (Махатадзе, 62), Иг. Коновалов, Полоз (Казанский, 62), Азмун ( Мухаметзянов, 62), Бухаров (Гранат, 62).