Россию покинула адвокат, передавшая СМИ видеозапись с пытками в ярославской колонии

(Казань, 23 июля, Татар-информ). Адвокат Ирина Бирюкова, передавшая СМИ видеозапись с пытками в ярославской колонии, покинула Россию, сообщает «РБК» со ссылкой на директора фонда «Общественный вердикт» Наталью Таубину.
По ее словам, перед отъездом Бирюкова обращалась в СК с просьбой о защите ее семьи по делу о пытках в ИК-1, она утверждала, что получает угрозы от сотрудников колонии.
«В целях безопасности нами было принято решение об эвакуации Ирины, надеемся на то, что СК адекватно отреагирует на ее просьбу о защите — это станет условием возвращения в Россию. Разумеется, из соображений безопасности мы не сообщаем о месте фактического пребывания Ирины», — сказала Таубина.
По данным СК РФ, задержаны шестеро сотрудников ИК-1, избивавших заключенного. Остальные подозреваемые сейчас находятся в розыске.
Ранее агентство сообщало, что в Ярославле отстранены от работы 17 сотрудников исправительной колонии № 1, предположительно участвовавших в жестоком избиении заключенного, которое попало на видео.
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