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В Казани после погони задержали пьяного водителя автокрана

Татар-информ

22 июля 2018, 23:40

Происшествия

В Ярославле из-за видео с избиением отстранили от работы 17 сотрудников колонии

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Расследование инцидента началось после публикации ролика в СМИ.

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). В Ярославле отстранены от работы 17 сотрудников исправительной колонии № 1, предположительно участвовавших в жестоком избиении заключенного. Об этом рассказал омбудсмен Ярославской области Сергей Бабуркин, передает РИА Новости.

Ранее снятый одним из надзирателей ролик, на котором запечатлено избиение заключенного Евгения Макарова, опубликовала «Новая газета».

После этого Управление ФСИН по области и региональная прокуратура начали проверки, а СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по факту превышения должностных полномочий.
 

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