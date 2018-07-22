В Ярославле из-за видео с избиением отстранили от работы 17 сотрудников колонии

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). В Ярославле отстранены от работы 17 сотрудников исправительной колонии № 1, предположительно участвовавших в жестоком избиении заключенного. Об этом рассказал омбудсмен Ярославской области Сергей Бабуркин, передает РИА Новости.
Ранее снятый одним из надзирателей ролик, на котором запечатлено избиение заключенного Евгения Макарова, опубликовала «Новая газета».
После этого Управление ФСИН по области и региональная прокуратура начали проверки, а СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по факту превышения должностных полномочий.
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