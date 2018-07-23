Отмененный из-за дождя Kremlin Open Fest состоится 25 июля

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Фото: Рамиль Гали/архив
(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Очередной концерт в рамках фестиваля Kremlin Open Fest состоится 25 июля, сообщают организаторы.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что концерт, который должен был пройти на прошлой неделе, отменили из-за непогоды.
В эту среду зрители смогут насладиться шоу от дуэта MisStereo, который является одним из самых популярных скрипичных дуэтов в Татарстане. Музыканты исполнят самую разную музыку – от классики до рока, от Вивальди до хитов гранжеров из группы Nirvana.
Во втором отделении выступит Иркя Гайнемхаметова – первая татарская эстрадная скрипка, автор и исполнительница своих собственных песен и композиций, солистка фолк-бэнда Super tatar.
Начнется концерт в 15 часов.
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