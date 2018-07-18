Kremlin Open Fest перенесли из-за погодных условий

Новая дата проведения концерта в рамках фестиваля Kremlin Open Fest пока неизвестна.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Концерт в рамках фестиваля Kremlin Open Fest, который должен был пройти сегодня в 15.00, отменили из-за погодных условий, фонд Sforzando.

Новая дата проведения концерта пока неизвестна. На концерте зрители могут увидеть скрипичное шоу от дуэта MisStereo. Репертуар дуэта очень широкий — от классики до рока.

Также на концерте должна выступить первая татарская эстрадная Скрипка Иркя Гайнемхаметова, которая сама пишет и исполняет песни и композиции.

Организаторами фестиваля Kremlin Open Fest выступает фонд «Sforzando» при поддержке Министерства культуры РТ и музея-заповедника «Казанский Кремль».