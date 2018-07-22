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Татар-информ

22 июля 2018, 22:47

Политика

WP раскрыла имя финансировавшего Бутину российского бизнесмена

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Основанную активисткой организацию «Право на оружие» поддерживал миллиардер Николаев.

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Арестованная в Соединенных Штатах по подозрению в работе на власти России в качестве незарегистрированного агента Мария Бутина получала финансирование от российского миллиардера Константина Николаева.

Об этом пишет газета The Washington Post, ссылаясь на слышавших слова самой Бутиной во время допроса в Комитете по разведке Сената США, передает РБК.

По информации источников издания, Бутина рассказала, что бизнесмен поддерживал организацию «Право на оружие», которая была основана ею и членом правления которой она является. Именно как представитель этой организации активистка присутствовала на «Молитвенном завтраке» с участием Президента США Дональда Трампа в феврале 2017 года.

Представитель предпринимателя подтвердил контакты с общественницей в 2012 – 2014 годах, но не стал комментировать факт оказания финансовой помощи. Кроме того, по его словам, Николаев лично не знаком с Трампом.

Константин Николаев – совладелец одной из крупнейших железнодорожных компаний России Globaltrans, а также один из соучредителей Московской школы менеджмента «Сколково». Он входит в совет директоров американской компании American Ethane и инвестирует в стартапы в Кремниевой долине.

Марии Бутиной инкриминируется работа иностранным агентом без регистрации и сговор с соответствующей целью. В обвинении также упоминается ее связь с российской разведкой. Она была задержана 16 июля и 18-го числа помещена под арест. Российская сторона назвала обвинения, выдвинутые против россиянки, сфабрикованными. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров потребовал от государственного секретаря США Майка Помпео освободить Бутину.

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