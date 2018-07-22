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В Казани после погони задержали пьяного водителя автокрана

Татар-информ

22 июля 2018, 17:25

Политика

СМИ: Бутина встречалась с представителями Минфина и ФРС США

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Россиянке инкриминируется работа иностранным агентом без регистрации и сговор с соответствующей целью.

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Арестованная в Соединенных Штатах по подозрению в работе на власти России в качестве незарегистрированного агента Мария Бутина имела контакты с представителями Федеральной резервной системы и американского Министерства финансов, передает агентство «Рейтер».

Речь идет о состоявшихся в апреле 2015 года встречах с участием Стэнли Фишера и Натана Шетеса, бывших тогда вице-председателем ФРС и замглавы Минфина по международным делам соответственно. Сама Бутина тогда приезжала в США вместе с заместителем председателя Банка России Александром Торшиным, чьей помощницей она работала.

Оба мероприятия были организованы и задокументированы американским Центром национальных интересов. Эта аналитическая структура часто отстаивает пророссийские взгляды, замечает агентство.

Участие в подобных встречах может свидетельствовать о более широких контактах Бутиной в американских властных кругах, добавляет «Рейтер».

Марии Бутиной инкриминируется работа иностранным агентом без регистрации и сговор с соответствующей целью. В обвинении также упоминается ее связь с российской разведкой. Она была задержана 16 июля и 18-го числа помещена под арест. Российская сторона назвала обвинения, выдвинутые против россиянки, сфабрикованными. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров потребовал от государственного секретаря США Майка Помпео освободить Бутину.

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